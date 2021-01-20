В Киеве умерла филолог и литературный критик Инна Булкина

В Киеве скоропостижно скончалась филолог-литературовед, литературный критик и эссеист Инна Булкина. Об этом сообщает издание Polit.ru и её знакомые в социальных сетях. Инне Булкиной было 57 лет.

Она родилась в Киеве, училась в Тартуском университете в 1980-х годах, в то время, когда там преподавал Юрий Лотман. Изучала русскую поэзию XIX века, образ Киева в русской и украинской литературах (тема докторской диссертации - "Киев в русской литературе первой трети XIX века"), взаимодействие русской и украинской культур в советские и постсоветские годы, современную литературу Украины. Работала в Киеве в музее Пушкина, затем - научным сотрудником Украинского центра культурных исследований.

С 1990-х годов выступала также как литературный критик и автор эссе на общественно-политические темы. Её тексты печатались как в традиционных журналах, таких как "Знамя" и "Новый мир", так и во вновь возникавших проектах в Рунете, посвящённых культуре и литературе, таких как "Гефтер" и "Русский журнал". Была постоянным рецензентом журнала "Новое литературное обозрение".