РКН потребовал от TikTok и "ВКонтакте" оградить подростков от протестов

Роскомнадзор потребовал от социальных сетей TikTok и "ВКонтакте" удалить все материалы с "призывами к несовершеннолетним участвовать в противозаконных протестных акциях". Об этом сообщается на сайте ведомства. Такое требование поступило от Генеральной прокуратуры.

Одновременно Роскомнадзор призвал все соцсети и СМИ не допускать распространения таких призывов. При этом о призывах к участию в каких именно акциях идёт речь, не уточняется.

Ближайшие акции в России с требованием освободить Алексея Навального запланированы на субботу, 23 января. Политика задержали 17 января в Шереметьеве — сразу же по прилёту в Москву из Берлина, где почти он проходил лечение после отравления "Новичком". 18 января Химкинский городской суд на выездном заседании в ОВД арестовал Навального на 30 суток.

Навальный в обращении к сторонникам, записанном в здании ОВД, призвал их "не бояться" и "выходить на улицы". В соцсетях также появились призывы к акциям протеста.

Правоохранительные органы по всей стране пресекают выступления в поддержку арестованного Алексея Навального. Полицейские ссылаются, как правило, на законодательство о митингах и ограничения в связи с пандемией.