Суд приговорил рядового Шамсутдинова к 24,5 годам колонии строгого режима

Военный суд в Чите приговорил рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, к 24 с половиной годам колонии строгого режима. Ранее гособвинитель попросил назначить 25 лет лишения свободы.

28 декабря суд присяжных в Чите признал Рамиля Шамсутдинова виновным в убийствах и покушении на убийство. При этом присяжные отметили, что подсудимый заслуживает снисхождения.

22 декабря Рамиль Шамсутдинов выступил с последним словом в суде, раскаявшись в убийствах. "Довели меня до этой ситуации. Я этого не хотел. Я сам не понял, как это произошло. Я раскаиваюсь в содеянном", - сказал подсудимый.