Суд приговорил рядового Шамсутдинова к 24,5 годам колонии строгого режима

Военный суд в Чите приговорил рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, к 24 с половиной годам колонии строгого режима. Ранее гособвинитель попросил назначить 25 лет лишения свободы.
28 декабря суд присяжных в Чите признал Рамиля Шамсутдинова виновным в убийствах и покушении на убийство. При этом присяжные отметили, что подсудимый заслуживает снисхождения.
22 декабря Рамиль Шамсутдинов выступил с последним словом в суде, раскаявшись в убийствах. "Довели меня до этой ситуации. Я этого не хотел. Я сам не понял, как это произошло. Я раскаиваюсь в содеянном", - сказал подсудимый.
- В октябре 2019 года в воинской части посёлка Горный в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двух офицеров. Согласно показаниям солдата, он подвергался издевательствам со стороны сослуживцев, а один из офицеров угрожал ему изнасилованием.
- В Минобороны признали, что у Шамсутдинова был конфликт с одним из офицеров. Было возбуждено уголовное дело о дедовщине. Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам условно солдата Руслана Мухатова, который издевался над Шамсутдиновым.
- В сентябре 2020 года дело Шамсудтинова об убийствах и покушении на убийство было передано в суд.
- Двое свидетелей подтвердили издевательства и побои в части в отношении Шамсутдинова. На суде также были представлены итоги осмотра видеозаписей из помещения, где стоял караул, и где Шамсутдинов вместе с другими срочниками "изучал различные документы". По словам стороны обвинения, "каких-либо конфликтов с другими военнослужащими, применения к ним насилия, в том числе к Шамсутдинову, со стороны кого-либо не установлено". На это Шамсутдинов ответил, что избивали его в помещениях, где нет камер видеонаблюдения.
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