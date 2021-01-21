Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Белый дом опубликовал зашифрованное объявление для программистов

Белый дом США на своём сайте дал объявление о приглашении на работу программистов, зашифрованное в HTML-коде. Об этом пишет Reuters.

"Если вы читаете это, то нам нужна ваша помощь", — приводит агентство выдержку из объявления. По данным журналистов, после инаугурации Джо Байдена администрация нового президента приступила к поиску работников в правительственную цифровую службу.

Цифровую службу Белого дома в 2014 году учредил тогдашний президент США Барак Обама – для модернизации системы Medicare и реформирования найма сотрудников для госучреждений. Обычно технических специалистов нанимают в цифровую службу на один-два года, отмечает Reuters.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG