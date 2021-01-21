Белый дом опубликовал зашифрованное объявление для программистов

Белый дом США на своём сайте дал объявление о приглашении на работу программистов, зашифрованное в HTML-коде. Об этом пишет Reuters.

"Если вы читаете это, то нам нужна ваша помощь", — приводит агентство выдержку из объявления. По данным журналистов, после инаугурации Джо Байдена администрация нового президента приступила к поиску работников в правительственную цифровую службу.

Цифровую службу Белого дома в 2014 году учредил тогдашний президент США Барак Обама – для модернизации системы Medicare и реформирования найма сотрудников для госучреждений. Обычно технических специалистов нанимают в цифровую службу на один-два года, отмечает Reuters.