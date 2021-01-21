Заклеймить при закрытии. НКО признали "иноагентом" в процессе ликвидации

Петербургский благотворительный фонд "Свеча" столкнулся с необычной ситуацией: Министерство юстиции России считает, что фонд ведет политическую деятельность, оплачиваемую из-за рубежа, но его признали "иноагентом" как раз в процессе закрытия. Для фонда это усложняет собственную ликвидацию.



– В феврале-марте 2020 года мы закрыли все проекты. Я искала директора себе на смену, никого не нашла, и мы решили закрывать организацию, – рассказывает Радио Свобода Мария Яковлева, директор петербургского благотворительного фонда "Свеча". Фонд занимался помощью людям, живущим с ВИЧ.



По словам Яковлевой, осенью 2020 она общалась с сотрудниками управления Минюста по Санкт-Петербургу. В ведомстве Яковлеву попросили предоставить некоторые документы, а она тем временем узнавала, как проще ликвидировать организацию. Благотворительный фонд, как выяснилось, закрыть сложно: сама процедура занимает порядка года, происходит только через суд.



– В конце ноября нас стали проверять на соблюдение законодательства об иностранных агентах, и я тоже говорила, что мы собираемся закрываться. Запрос они прислали в пятницу вечером, документы нужно было предоставить во вторник. Многие документы были у бухгалтера, которая в этот момент была беременна и лежала на сохранении. Я принесла документы в Минюст 1 декабря, и мы поздравили друг друга с днем борьбы со СПИДом. 7 декабря мы подали документы на ликвидацию, как нужно по закону, в районный суд. 25 декабря в Фейсбуке друзья мне стали присылать сочувственные сообщения. Сначала я не поняла, что происходит, а затем выяснилось, что нас признали "иностранными агентами", – продолжает она.



Мария Яковлева говорит, что статус "иностранного агента" усложняет и так непростой процесс закрытия благотворительного фонда.



– Практика показывает, что будут штрафы, тысяч триста – за то, что мы сами не подали на внесение в реестр "иноагентов". Сейчас у нас нулевой баланс организации, а будет минусовой. Платить непонятно с чего: счета мы закрыли. Мне придется устраивать краудфандинг. Неприкольная ситуация: какого хрена люди должны скидываться, чтобы неработающий фонд уплатил штрафы? Приходится для подготовки "иноагентских" отчетов для Минюста напрягать только что родившую бухгалтера, никто другой бесплатно помочь не готов. Из-за статуса "иноагента" надо проводить аудит, на который нужны деньги. У нас в конце января 2020 было мероприятие, теперь его придется "зааудировать". Первые две недели я была в панике и истерике, мне казалось, что мой телефон прослушивают, - рассказывает Яковлева.



Акт проверки "Свечи", которую провело управление Минюста по Санкт-Петербургу, есть в распоряжении Радио Свобода. "Политической деятельностью" "Свечи" чиновники посчитали посты на личной странице (а не странице фонда!) Яковлевой на Фейсбуке против поправок в Конституцию, а также публикации на ресурсах "Свечи" о необходимости разрешить людям с ВИЧ усыновлять детей (в результате, в России это разрешили), против депортаций из России иностранцев с ВИЧ, за развитие заместительной терапии для наркозависимых и декриминализацию проституции. За 2017-2019 годы петербургский Минюст насчитал 11 миллионов рублей иностранного финансирования, которое получила "Свеча". Яковлева отмечает, что это действительно деньги от зарубежных организаций, занимающихся борьбой со СПИДом, хотя распределялись эти деньги через фонды, работающие в России.



– Радио Свобода? Больше вопросов нет, – отреагировал на звонок заместитель начальника отдела по делам НКО управления Минюста в Санкт-Петербурге Александр Кочиев.



Он проводил проверку "Свечи", после которой фонд признали "иноагентом".



– "Свече" ничто не мешает закрыться, [внесение в реестр "иноагентов"] нисколько не усложняет процедуру закрытия. Во время проверки мы не знали, что они обратились в суд [чтобы начать процедуру ликвидации]. Когда приносили документы, руководитель фонда говорила, что возможно – возможно! – они примут решение о ликвидации, – утверждает Кочиев.



– Не в первый раз НКО признаются "иноагентами" за действия третьих лиц. Благотворительный фонд "Свеча" пострадал за активную общественную позицию своего руководителя, которая часто выступала от себя лично, не связывая свои действия с деятельностью фонда, – рассказывает Мария Каневская, адвокат, представляющий интересы "Свечи".



Каневская предполагает, что ликвидацию "Свечи" власти намеренно затягивают.



– Мы подали исковое заявление о ликвидации по месту нахождения фонда, в Калининский районный суд Санкт-Петербурга. Мы получили отказное определение: что мы должны были якобы подавать в суд по месту нахождения Минюста. Это очень странно: я нашла решение Калининского районного суда о ликвидации другого фонда, то есть в этом суде знают практику. Минюст в таких случаях не выступает ответчиком. С большой вероятностью можно говорить о том, что начались препоны, чтобы подольше держать организацию в реестре "иностранных агентов", штрафовать, пугать руководителей, – считает адвокат.



"Свеча" продолжает процедуру собственной ликвидации – теперь через Санкт-Петербургский городской суд – и обжаловала внесение в реестр "иноагентов".



– Тут работает некий, можно сказать, конвейер. Началась проверка, нашли иностранное финансирование, нашли "политическую деятельность", вариантов, кроме как включить, никаких. Никакой гибкости и учета разных ситуаций в деятельности Минюста нет. Наверняка существует какой-нибудь план по внесению в реестр "иноагентов". Может, в Питере давно не включали. Под конец года надо показать бурную деятельность, законодательство ужесточают – может быть много факторов, – комментирует Наталья Таубина, директор фонда "Общественный вердикт".