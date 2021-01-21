Африканских слонов посчитали из космоса

Учёные из Великобритании впервые использовали спутниковые снимки и технологию глубинного обучения для подсчёта африканских слонов.

Компьютер анализирует снимки со спутника, который находится на расстоянии 600 километров над поверхностью Земли. За один день можно исследовать до пяти тысяч квадратных километров ландшафта. Сам подсчёт ведётся с помощью компьютерного алгоритма, обученного распознавать слонов на неоднородном фоне – открытых пастбищах, лесах, на территориях со смешанным покрытием.

По словам учёных, природоохранные организации заинтересованы в подсчётах животных с использованием самолётов. Но наблюдения с использованием спутниковых снимков и нейросетей позволят значительно улучшить мониторинг популяции слонов на тех территориях, где сложно получить разрешение на аэоросъёмку.

Учёные также говорят, что метод их наблюдений можно использовать для борьбы с браконьерами. Впоследствии исследователи надеются следить из космоса не только за крупными животными, но и за более мелкими.

Летом прошлого года британские учёные уже использовали спутниковые снимки для поисков новых колоний императорских пингвинов в Антарктиде. Исследователи обнаружили 11 новых колоний, таким образом, число известных мест гнездований животных увеличилось до 65.