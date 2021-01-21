ЕСПЧ назначил €2700 компенсации осуждённому по "ростовскому делу"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил 2 700 евро компенсации осужденному по "ростовскому делу" Яну Сидорову за длительное содержание в СИЗО во время следствия. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

ЕСПЧ признал в случае Сидоров, который провёл под стражей 22 месяца и 25 дней, нарушение права на свободу и личную неприкосновенность.

В 2019 году Ян Сидоров и Владислав Мордасов были приговорены почти к семи годам колонии по так называемому ростовскому делу. Их обвинили в покушении на организацию массовых беспорядков. Позже Верховный суд снизил сроки до четырёх лет.

По версии следствия, Мордасов создал в телеграме чат, посвящённый 5 ноября 2017 года. На этот день политик Вячеслав Мальцев, лидер движения "Артподготовка", назначил так называемую революцию. Мордасов и Сидоров в этот день вышли к областному правительству с плакатами "Верните землю ростовским погорельцам" и "Правительство в отставку". Их задержали и обвинили в подготовке силового захвата здания правительства, что они отрицали. Несколько свидетелей сказали в суде, что их заставили подписать показания под давлением или пытками. Обвиняемые также жаловались на пытки.​