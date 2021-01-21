ЕСПЧ принял решение по спору России и Грузии о войне 2008 года

Россия виновна в нарушении прав человека в самопровозглашённых Южной Осетии и Абхазии, но не несёт ответственности за эти регионы во время российско-грузинской войны в августе 2008 года. Соответствующее решение принял Европейский суд по правам человека.

Суд в Страсбурге, в частности, признал ответственность России за пытки грузинских пленных, за нарушение прав на свободу и безопасность гражданских лиц и за отказ от расследования убийств граждан Грузии во время войны.

И Москва, и Тбилиси заявили о своей победе.

Грузинский Минюст назвал решение ЕСПЧ историческим. Ведомство утверждает, что вердикт суда станет важным рычагом для урегулирования конфликтов и восстановления территориальной целостности Грузии.

Тбилиси пытался доказать, что европейская конвенция по защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в ходе боевых действий. Это противоречит основам международного гуманитарного права, подчеркнул уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Гальперин.