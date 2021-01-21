ЕСПЧ принял решение по спору России и Грузии о войне 2008 года

Россия виновна в нарушении прав человека в самопровозглашённых Южной Осетии и Абхазии, но не несёт ответственности за эти регионы во время российско-грузинской войны в августе 2008 года. Соответствующее решение принял Европейский суд по правам человека.
Суд в Страсбурге, в частности, признал ответственность России за пытки грузинских пленных, за нарушение прав на свободу и безопасность гражданских лиц и за отказ от расследования убийств граждан Грузии во время войны.
И Москва, и Тбилиси заявили о своей победе.
Грузинский Минюст назвал решение ЕСПЧ историческим. Ведомство утверждает, что вердикт суда станет важным рычагом для урегулирования конфликтов и восстановления территориальной целостности Грузии.
Тбилиси пытался доказать, что европейская конвенция по защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в ходе боевых действий. Это противоречит основам международного гуманитарного права, подчеркнул уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Гальперин.
- В ночь с 7 на 8 августа 2008 года российские войска вошли вглубь Грузии после начавшихся боевых действий в сепаратистском регионе Южная Осетия. Военные действия продолжались пять дней. В результате Тбилиси и Москва разорвали дипломатические отношения.
- По данным российской стороны, погибли несколько десятков военных, включая миротворцев, и почти полторы тысячи мирных граждан. За несколько дней конфликта границу с Россией пересекли 35 тысяч беженцев.
- Вскоре после окончания военных действий Грузия подала заявку в ЕСПЧ. В ней, в частности, утверждалось, что российские военные и контролируемые ими сепаратистские силы осуществляли неизбирательные и непропорциональные нападения на гражданских лиц и их имущество в разных частях страны, включая Южную Осетию и Абхазию. Россия опровергает эти утверждения.
- После войны Москва признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, но почти все страны мира признают эти две территории в составе Грузии и поддерживают ее территориальную целостность.
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