Пожар в харьковском доме престарелых: 15 погибших 

В Харькове 15 человек погибли и ещё 11 пострадали при пожаре в доме престарелых, сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар начался в три часа дня по местному времени на втором этаже здания. Площадь возгорания составила около ста квадратных метров, тем не менее огонь не могли потушить почти два часа.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в качестве предварительных причин пожара назвала неосторожное обращение с электронагревательными приборами и нарушение требований пожарной безопасности. По данным харьковской городской администрации, пансионат работал без соответствующего разрешения. Возбуждено уголовное дело.