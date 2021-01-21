Во Владикавказе избит журналист Руслан Тотров

Во Владикавказе избили политолога и журналиста Руслана Тотрова, который освещал общественно-политические события в самопровозглашенной Южной Осетии. Об это Кавказ.Реалии рассказал сам Тотров.

По словам журналиста, в четверг к нему в офис ворвались двое неизвестных и со словами: "Не надо писать про президента Южной Осетии Анатолия Бибилова гадости и неправду". После этого они ударили Тотрова в лицо. У журналиста рассечена губа и сломаны два зуба. Он обратился в полицию. Тотров заявил, что ранее не видел нападавших.

Журналист отметил, что на камеры видеонаблюдения попал момент приезда неизвестных к его офису. Сотрудники полиции проводят следственные мероприятия и изучают записи.

Пресс-служба Бибилова сообщила, что он "не нуждается в защите от критики со стороны неизвестных лиц и, тем более, проявленной в виде рукоприкладства".

Неделю назад Тотрову запретили записывать интервью в здании владикавказской библиотеки. Директор учреждения объяснила это тем, что библиотека предоставляет свои помещения только для съемок интервью, "несущих гуманитарные нагрузки".

Тотров специализируется на общественно-политической тематике. Подробно освещает акцию протеста на Театральной площади Цхинвали, где родные Инала Джабиева после его смерти добиваются отставки генпрокурора республики. Джабиев скончался 28 августа в изоляторе временного содержания МВД Цхинвали. Он был задержан по подозрению в покушении на главу МВД Южной Осетии. Милиционеры требовали у него дать показания.

4 декабря на Театральной площади Цхинвали мать и вдова Джабиева – Майа Джабиева и Оксана Сотиева - начали бессрочную акцию протеста. Власти самопровозглашенной республики не раз предлагали им прекратить акцию протеста, однако Джабиевы отказываются покинуть площадь, пока виновные в гибели их родственника не понесут наказание.

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