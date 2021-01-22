Возбуждено уголовное дело за призывы выйти в поддержку Навального

Управление Следственного комитета по республике Татарстан возбудило уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам в связи с готовящейся 23 января акцией в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января.

Как сообщили в ведомстве, в среду в одной из соцсетей "неустановленное лицо" сделало публикацию, в которой содержались призывы к совершению массовых беспорядков и были даны "соответствующие инструкции по антиобщественному поведению". В данный момент следователи ищут автора публикации.

Сторонники Навального в Казани планируют провести 23 января акцию в поддержку политика в центре города. В соцсетях были заведены паблики, информирующие о готовящемся мероприятии.

На этот же день намечены акции по всей России. Ни одна из них не согласована с властями. В связи с этим полиция задерживает сторонников Навального, чтобы не допустить скоординированной организации протестов.

В Москве были задержаны пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, один из авторов расследования о "дворце Путина" Георгий Албуров, юристы Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Владлен Лось. Последнему - в связи с тем, что он является гражданином Беларуси - вручили предписание покинуть Россию до 25 января.

Также сторонники Навального были задержаны в Липецке, Калининграде, Омске и Краснодаре.

Предостережение от участия в несанкционированных акциях и призывов к ним были вручены сотруднику ФБК Николаю Ляскину, журналистам Александру Плющеву, Сергею Смирнову и Светлане Прокопьевой, московским муниципальным депутатам Юлии Галяминой и Константину Янкаускасу, бывшему лидеру Либертарианской партии России Сергею Бойко и бывшему председателю партии "Гражданская инициатива" Дмитрию Гудкову.