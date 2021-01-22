Nordwind не стала наказывать пилота за пост о "клоуне из Берлина"

Авиакомпания Nordwind не стала применять меры в отношении пилота, который обвинил политика Алексея Навального в том, что из-за закрытия аэропорта Внуково в день его возвращения в Россию у части самолетов чуть не закончилось топливо. Пилот продолжает выполнение полётов в штатном режиме, говорится в инстаграме авиакомпании.

17 января один из пилотов Nordwind Максим Пырков опубликовал в инстаграме фото из кабины пилота и написал, что из-за прилета "клоуна из Берлина" и закрытия Внукова некоторые самолеты отправили на запасные аэродромы и у них чуть не закончилось топливо. Пилота резко раскритиковали в соцсетях. Пользователи стали требовать от авиакомпании отреагировать на высказывания Пыркова.

Nordwind сообщила о проведении служебной проверки из-за высказываний пилота. В заявлениях авиакомпании в фейсбуке и инстаграме говорилось, что "подобное проявление позиции является абсолютно недопустимым" и извинилась перед клиентами. Компания не исключала, что по итогам проверки может применить к пилоту "меры воздействия", отметив, что опубликовавший пост Пырков, в тот день не работал. Сейчас эти сообщения в соцсетях перевозчика недоступны.

Позже гендиректор авиакомпании Игорь Швецов заявил "Подъёму", что проверку в отношении Максима Пыркова проводили исключительно из-за нецензурной лексики, которую тот употребил в публикации. Перед этим авиакомпания была раскритикована государственными СМИ за проверку пилота.