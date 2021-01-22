Nordwind не стала наказывать пилота за пост о "клоуне из Берлина"

Авиакомпания Nordwind не стала применять меры в отношении пилота, который обвинил политика Алексея Навального в том, что из-за закрытия аэропорта Внуково в день его возвращения в Россию у части самолетов чуть не закончилось топливо. Пилот продолжает выполнение полётов в штатном режиме, говорится в инстаграме авиакомпании.
17 января один из пилотов Nordwind Максим Пырков опубликовал в инстаграме фото из кабины пилота и написал, что из-за прилета "клоуна из Берлина" и закрытия Внукова некоторые самолеты отправили на запасные аэродромы и у них чуть не закончилось топливо. Пилота резко раскритиковали в соцсетях. Пользователи стали требовать от авиакомпании отреагировать на высказывания Пыркова.
Nordwind сообщила о проведении служебной проверки из-за высказываний пилота. В заявлениях авиакомпании в фейсбуке и инстаграме говорилось, что "подобное проявление позиции является абсолютно недопустимым" и извинилась перед клиентами. Компания не исключала, что по итогам проверки может применить к пилоту "меры воздействия", отметив, что опубликовавший пост Пырков, в тот день не работал. Сейчас эти сообщения в соцсетях перевозчика недоступны.
Позже гендиректор авиакомпании Игорь Швецов заявил "Подъёму", что проверку в отношении Максима Пыркова проводили исключительно из-за нецензурной лексики, которую тот употребил в публикации. Перед этим авиакомпания была раскритикована государственными СМИ за проверку пилота.
- 17 января Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение после отравления "Новичком". На подлете к аэропорту Внуково самолёт авиакомпании "Победа", на борту которого находился политик, изменил курс и приземлился в Шереметьеве. По информации СМИ, это сделали ещё два рейса "Победы" и один – компании "Россия".
- Во Внукове это объяснили закрытием аэропорта по техническим причинам: якобы на взлетно-посадочной полосе застряла снегоуборочная техника. При этом, по данным Baza, руководство авиакомпании "Аэрофлот" и её дочерней структуры "Победа" ещё за сутки знало о замене аэропорта прибытия борта с Алексеем Навальным в Москву. Заранее в курсе происходящего, по их данным, был и экипаж рейса.
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