Во многих регионах России задерживают сторонников Навального

В целом ряде регионов России продолжаются задержания сотрудников местных штабов Алексея Навального и сторонников оппозиционного политика – в преддверии намеченных на 23 января акций протеста против его преследования со стороны властей.
В Москве накануне были задержаны сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, Георгий Албуров, Кира Ярмыш и Владлен Лось. Всех, кроме Соболь, оставляли на ночь в ОВД. Их обвиняют по административной статье о призывах к несогласованным массовым мероприятиям. Сегодня проходят суды.
Сторонников Навального задерживают в ряде регионов Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает Сибирь.Реалии. В Новосибирске люди в штатском задержали главу местного штаба Навального и депутата городского законодательного собрания Сергея Бойко. "Новая газета" со ссылкой на штаб Навального сообщила, что Бойко повезли в спецприемник до суда, который пройдет завтра утром. В Новосибирске также задержали сотрудницу штаба Навального Елену Носковец, которую обвиняют в организации акции 23 января.
Координатора штаба Навального в Тюмени Ивана Вострикова неизвестные в гражданском скрутили и увезли в неизвестном направлении.
Во Владивостоке полиция задержала координатора регионального Штаба Навального Екатерину Ведерникову и активиста Эдуарда Титовского. Ведерникову суд арестовал на трое суток. В Чите задержали активистку Елизавету Шацкую. В Калининграде суд арестовал на трое суток активиста штаба Алексея Навального Рагнара Рейна. В Уфе задержан юрист местного штаба Фёдор Телин.
В Краснодаре задержан адвокат Михаил Беньяш, которого обвинили в организации несогласнованной акции.
Полиция также продолжает вручать активистам уведомления о несогласованности акций 23 января. Накануне полицейские в Москве, в частности, пришли к 16-летнему активисту Илье Круцких.
Гендиректор и основатель студии документального кино "Амурские волны", продюсер Александр Уржанов, который выступил в поддержку Навального, сообщил вечером 21 января в фейсбуке, что к нему домой пришла полиция по делу о мошенничестве при сборе средств на предвыборную кампанию Алексея Навального в 2013 году (Уржанов утверждает, что перевёл на неё 500 рублей). Дома был его 97-летний дед и сиделка.
Генпрокуратура России предупреждает о возможной ответственности сайты и соцсети, где публикуются сообщения с призывами выйти на акции протеста. В ведомстве также объявили, что "ориентируют сотрудников правоохранительных органов на пресечение незаконных акций 23 января". В прокремлёвских СМИ и блогах идёт кампания, в центре которой – обвинения в адрес сторонников Навального в вовлечении несовершеннолетних в протесты. Сторонники оппозиционера утверждают, что имеют право на мирный протест.
Сторонники Навального намерены провести уличные акции протеста в десятках городов России. С властями акции не согласованы.
ГУВД Москвы заявил, что "попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться". Министерство просвещения на странице ВКонтакте призвало родителей провести 23 января вместе с детьми, а вместо участия в акций протеста "поиграть в настольные игры" или покататься на коньках или санках.
- 18 января оппозиционера Алексея Навального, который 17 января вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, отправили в СИЗО на 30 суток по запросу Федеральной службы исполнения наказаний. На следующий день сторонники Навального опубликовали расследование о так называемом "дворце Путина" под Геленджиком, которое набрало на ютьюбе более 50 млн просмотров.
- 20 августа Навальный был госпитализирован в бессознательном состоянии в больницу Омска. 22 августа политика доставили в госпиталь "Шарите" в Берлине, где специалисты обнаружили в его организме следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Российские власти отрицают, что Навальный был отравлен, уголовное дело не возбуждено. Издания Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось, что Алексея Навального отравила "Новичком" специальная группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет.
- Издание Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле утверждает, что российские власти не ожидали возвращения Навального и, видя в нём угрозу, решили лишить его свободы на долгий срок. Как утверждается, сначала ему заменят условный срок по делу "Ив Роше" на 3,5 лет реального лишения свободы, а затем дадут ещё 10 лет по другому уголовному делу.
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