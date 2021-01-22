Во многих регионах России задерживают сторонников Навального

В целом ряде регионов России продолжаются задержания сотрудников местных штабов Алексея Навального и сторонников оппозиционного политика – в преддверии намеченных на 23 января акций протеста против его преследования со стороны властей.

В Москве накануне были задержаны сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, Георгий Албуров, Кира Ярмыш и Владлен Лось. Всех, кроме Соболь, оставляли на ночь в ОВД. Их обвиняют по административной статье о призывах к несогласованным массовым мероприятиям. Сегодня проходят суды.

Сторонников Навального задерживают в ряде регионов Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает Сибирь.Реалии. ​В Новосибирске люди в штатском задержали главу местного штаба Навального и депутата городского законодательного собрания Сергея Бойко. "Новая газета" со ссылкой на штаб Навального сообщила, что Бойко повезли в спецприемник до суда, который пройдет завтра утром. В Новосибирске также задержали сотрудницу штаба Навального Елену Носковец, которую обвиняют в организации акции 23 января.

Координатора штаба Навального в Тюмени Ивана Вострикова неизвестные в гражданском скрутили и увезли в неизвестном направлении. ​

Во Владивостоке полиция задержала координатора регионального Штаба Навального Екатерину Ведерникову и активиста Эдуарда Титовского. Ведерникову суд арестовал на трое суток. В Чите задержали активистку Елизавету Шацкую. В Калининграде суд арестовал на трое суток активиста штаба Алексея Навального Рагнара Рейна. В Уфе задержан юрист местного штаба Фёдор Телин.

В Краснодаре задержан адвокат Михаил Беньяш, которого обвинили в организации несогласнованной акции.

Полиция также продолжает вручать активистам уведомления о несогласованности акций 23 января. Накануне полицейские в Москве, в частности, пришли к 16-летнему активисту Илье Круцких.

Гендиректор и основатель студии документального кино "Амурские волны", продюсер Александр Уржанов, который выступил в поддержку Навального, сообщил вечером 21 января в фейсбуке, что к нему домой пришла полиция по делу о мошенничестве при сборе средств на предвыборную кампанию Алексея Навального в 2013 году (Уржанов утверждает, что перевёл на неё 500 рублей). Дома был его 97-летний дед и сиделка.

Генпрокуратура России предупреждает о возможной ответственности сайты и соцсети, где публикуются сообщения с призывами выйти на акции протеста. В ведомстве также объявили, что "ориентируют сотрудников правоохранительных органов на пресечение незаконных акций 23 января". В прокремлёвских СМИ и блогах идёт кампания, в центре которой – обвинения в адрес сторонников Навального в вовлечении несовершеннолетних в протесты. Сторонники оппозиционера утверждают, что имеют право на мирный протест.

Сторонники Навального намерены провести уличные акции протеста в десятках городов России. С властями акции не согласованы.

ГУВД Москвы заявил, что "попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться". Министерство просвещения на странице ВКонтакте призвало родителей провести 23 января вместе с детьми, а вместо участия в акций протеста "поиграть в настольные игры" или покататься на коньках или санках.