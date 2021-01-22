В центре Минска, предположительно, совершен акт самосожжения

Неизвестный, предположительно, поджёг себя сегодня в центре Минска на площади Независимости перед зданием правительства Беларуси.

Свидетели происшествия прислали в редакцию Радио Свобода фотографии дыма, а также человека, лежащего на земле в окружении сотрудников правоохранительных органов.

На другом видео видно, как горит человек, и сотрудники службы безопасности прикрывают его тканью, чтобы потушить.

Обстоятельства происшествия выясняются. В МВД порталу Onliner заявили, что "произошел какой-то инцидент. Сейчас милиция не может дать более подробную информацию: уточняются обстоятельства. На место выехала следственно-оперативная группа, как только будут установлены все обстоятельства, появится официальный комментарий".

Пострадавшего увезла скорая помощь. Он находится без сознания, у него ожог более 50 процентов тела.