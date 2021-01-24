Премьерное поведение. Вадим Штепа - о системе коррупции

Возвращение Алексея Навального в Россию обернулось позорным онлайн спектаклем с разворотом самолета от Внуково, где его ждали сторонники, в Шереметьево, где его приняли и задержали силовики. "Если бы хотели, уж довели бы до конца", "кому он нужен" и прочие известные высказывания гаранта Конституции о том, кого он никогда не называет по имени, теперь звучат особенно постыдно. А между тем, в бывшей советской республике Эстонии 13 января премьер-министр (а в парламентской республике это фактически главное должностное лицо)Юри Ратас подал в отставку. Вместе с ним отправилось в отставку и всё правительство.

Причиной послужили обвинения в коррупции, выдвинутые прокуратурой против нескольких высокопоставленных членов Центристской партии, которую возглавляет Ратас. Они пообещали выделить крупный государственный кредит одной бизнес-структуре в обмен на её "спонсорскую" поддержку этих деятелей на местных выборах. При этом следствие подчеркнуло, что лично к премьеру вопросов нет, он к этой сделке никак не был причастен. Тем не менее, фактически Ратас взял грехи однопартийцев на себя, уйдя в отставку с премьерского поста, который занимал 4 года. Для многих это выглядело неожиданным, поскольку Ратаса часто упрекали в желании удержаться у власти любой ценой.

Коррупция в России – не какое-то бедствие или преступление, но системообразующая основа политической системы.

Специфика политической системы Эстонии состоит в том, что в этой стране каждое правительство формируется как многопартийная коалиция. Парламентские выборы 2019 года выборы выиграла проевропейская Партия реформ, однако реформисты, видимо, были столь настойчивы в своём лидерстве, что им так и не удалось выстроить коалицию с другими партиями. Тогда инициативу взяла в свои руки занявшая второе место Центристская партия, предложившая строить новую правительственную коалицию с правоцентристским "Отечеством" и праворадикальной Консервативной народной партией. И в сумме у них вполне хватило голосов, чтобы превзойти победивших реформистов.

В итоге возник довольно странный политический альянс, вызвавший резкую критику в эстонском обществе. В одном правительстве оказались центристы, выступающие, в частности, за продолжение существования русских школ, и их идейные противники-консерваторы. При этом эстонские национал-консерваторы с их антиевропейскими, антимигрантскими и гомофобными настроениями парадоксальным образом устраивали и часть русских избирателей. Эту "сборную солянку" возглавлял Юри Ратас, которому приходилось проявлять чудеса политического лавирования, чтобы самому ни в коем случае не прослыть консерватором, но сохранить имидж прогрессивного европейского политика.

Однако этика оказалась всё же сильнее политических расчетов. Премьер-министр подал в отставку именно по этическим соображениям, хотя к коррупционному скандалу однопартийцев отношения не имел. В эстонской политике, кстати, это уже не первый случай, но в том, первом сдучае всё же была какая-то личная причастность. В ноябре минувшего года в отставку ушла министр образования и науки Майлис Репс. Пресса выяснила, что она использует служебный автомобиль для семейных нужд, например, для подвоза детей в школу. Тем забавнее выглядят оценки некоторыми российскими медиа отставки эстонского премьера. У них все ещё расхоже критичное и высокомерное отношение к "отделившимся" странам. Телеканал "Звезда" назвал свой ролик "Кризис на фоне коррупции". Ну конечно же, в России никаких коррупционных кризисов не бывает!

Ровно год назад российский премьер Дмитрий Медведев также подал в отставку, но вовсе не из-за обвинений в коррупции, а по причине изменения кремлевских раскладов. Глава правительства, уходящий в отставку из-за обвинений в коррупции – для России ситуация неслыханная. А если он уходит всего лишь по причине коррупции некоторых членов своей партии (в данном случае "Единой России") – это вообще фантастика… А как российские чиновники используют служебный транспорт для своих личных нужд, даже не является предметом обсуждения.

Так что в этом контрасте с Эстонией мы получаем ещё одно (не)лишнее доказательство того, что уже давно известно: коррупция в России – это не какое-то бедствие или преступление, но системообразующая основа нынешней политической системы. Поэтому её расследование чрезвычайно опасно – если не отравят "Новичком", так посадят в любом случае, как произошло с Навальным. А в Эстонии судят именно коррупционеров.

Вадим Штепа – главный редактор журнала Регион.Эксперт, текст написан для сайта Север.Реалии

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