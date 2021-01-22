Google грозит закрытием в Австралии в случае принятия нового закона 

Компания Google пригрозила отключить поисковую систему в Австралии в случае принятия нового закона о медиарынке, сообщает Reuters. Соответствующий законопроект в настоящее время рассматривается парламентом страны. Документ обяжет интернет-гиганты платить австралийским изданиям гонорары за размещение новостного контента на своих платформах.

Топ-менеджер Google Мел Сильва предупредила, что у корпорации "не останется иного выбора, кроме как прекратить доступ к Google Search в Австралии". С аналогичным заявлением выступили представители Facebook: они пригрозили закрыть доступ к местным новостям в случае принятия нового законодательства. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, однако, подчеркнул, что его правительство "не реагирует на угрозы" и самостоятельно решает, "что можно и чего нельзя делать в Австралии".

Корпорация Google выступила с альтернативным предложением – заключить сделку с австралийскими СМИ в рамках сервиса Google News Showcase, предполагающего выплаты за новостной контент. Власти страны со скепсисом отнеслись к такой инициативе. Председатель комиссии по конкуренции и защите прав потребителей Австралии Род Симс заявил, что нельзя считать "коммерческой сделкой" соглашение, в котором одна из сторон "полностью контролирует эту сделку".

Новый законопроект стал ответом на ситуацию, которую местные СМИ считают несправедливой. Они критикуют Google и Facebook за то, что те извлекают прибыль из демонстрации новостного контента и при этом ничего не платят самим изданиям.