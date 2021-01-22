Путин предложил отменить предельный возраст для высших чиновников

Владимир Путин предлагает отменить предельные возрастные ограничения для чиновников, назначенных на должности главой государства. Соответствующий законопроект президент России внёс в Госдуму.

Документ предполагает, что "на гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет".

Сейчас закон предусматривает, что на гражданской службе можно работать до 65 лет, а до 70 лет этот срок можно продлить в виде исключения. Однако, как говорится в пояснительной записке, "в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста".

Законопроект относится к высокопоставленным чиновникам, например, в ранге замминистра. Сами министры и руководители других федеральных ведомств по закону не являются госслужащими, а занимают государственные должности, однако для них тоже установлен предельный возраст в 70 лет. Этот срок можно продлить указами президента. В частности, достигший 70 лет министр иностранных дел Сергей Лавров остаётся во главе МИД. Старше 70 лет и помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее Госдума также разрешила президенту России неограниченное число раз продлевать полномочия ректоров Московского и Санкт-Петербургского университетов. Ректору МГУ Виктору Садовничему уже более 80 лет, хотя по закону предельный возраст для ректоров - 65.