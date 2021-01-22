СК возбудил дело за "вовлечение" подростков в акции протеста

Следственный комитет возбудил уголовное дело за вовлечение несовершеннолетних в массовые акции протеста против ареста Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В качестве повода указаны размещенные в социальных сетях сообщения, авторы которых, по мнению следователей, призывают подростков "к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января".

Правоохранители настаивают, что в условиях пандемии скопление людей создаст для детей "реальную угрозу заболевания". Полиция обещает разыскать и привлечь к ответственности тех, кто опубликовал соответствующие заявления в Facebook, Вконтакте, Youtube, Tik-Tok и на других ресурсах.

Тем временем в МВД обвинили соратников Навального в том, что те , по мнению полицейских, хотят "максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних" на митингах.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин назвал запланированные на субботу мероприятия "незаконными" и призвал "соблюдать требования санитарных врачей" в условиях эпидемии COVID-19.

Ранее Роспотребнадзор отчитался об удалении социальными сетями сообщений об акциях, которые запланированы на 23 января в крупных городах России и зарубежья. Их участники собираются потребовать освобождения Навального, а также выступить против действующих властей и коррупции. Правоохранительные органы столицы и российских регионов извещают о незаконности мероприятий.

Сам Навальный, которого заключили в СИЗО на 30 суток, передал обращение к своим сторонникам. Он поблагодарил зрителей документального фильма про "дворец Путина" и отметил, что чувствует себя хорошо.