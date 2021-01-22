Навальный опубликовал новое сообщение из "Матросской тишины"

Алексей Навальный опубликовал в инстраграме новое сообщение из следственного изолятора "Матросская тишина". Оппозиционер поблагодарил подписчиков за просмотр и распространение фильма "Дворец для Путина" о недвижимости, которая, как утверждает Навальный, принадлежит российскому президенту. Количество просмотров фильма на платформе YouTube за три дня приблизилось к 58 миллионам. В инстаграме политик опубликовал видео с неудачными дублями во время фильма.
Навальный также сообщил, что чувствует себя хорошо. "Мне каждый день меряют давление — оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен", — написал оппозиционер. Он также добавил, что его психоэмоциональное состояние "совершенно стабильно".
- На 23 января в России сторонники Навального наметили акции в поддержку политика. После этого в Москве и регионах начались задержания сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, сотрудников штабов политика и активистов. Многих обвиняют в призывах к несогласованным массовым мероприятиям.
- ГУВД Москвы заявил, что "попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться". Следственный комитет возбудил уголовное дело о вовлечение несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях.
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