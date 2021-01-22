Тихановская выступила в Совбезе ООН с докладом о СМИ

Представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила перед представителями Совета безопасности ООН со специальным докладом. Неформальная встреча была посвящена свободе белорусских СМИ.
Специальный докладчик ООН со ссылкой на белорусскую ассоциацию журналистов сообщила, что в 2020 году в Минске и других городах было задержано почти 450 сотрудников СМИ, около сотни были арестованы, заблокировано 50 сайтов. Тихановская призвала немедленно освободить всех задержанных сотрудников медиа.
Представитель оппозиции предложила созвать официальное заседание Совбеза ООН и включить белорусские события в повестку дня.
- С августа во многих белорусских городах проходят акции против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов.
- В ходе протестов милиция задерживала журналистов, которые освещали акции по заданиям редакций. Власти лишили аккредитации корреспондентов нескольких иностранных изданий.
- По данным правозащитников, суды вынесли более сотни приговоров по уголовным делам, так или иначе связанными с выступлениями против Лукашенко. Всего заведено более 650 таких дел.
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