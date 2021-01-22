Тихановская выступила в Совбезе ООН с докладом о СМИ

Представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила перед представителями Совета безопасности ООН со специальным докладом. Неформальная встреча была посвящена свободе белорусских СМИ.

Специальный докладчик ООН со ссылкой на белорусскую ассоциацию журналистов сообщила, что в 2020 году в Минске и других городах было задержано почти 450 сотрудников СМИ, около сотни были арестованы, заблокировано 50 сайтов. Тихановская призвала немедленно освободить всех задержанных сотрудников медиа.

Представитель оппозиции предложила созвать официальное заседание Совбеза ООН и включить белорусские события в повестку дня.