На Google и Apple пожаловались из-за отказа размещать игры про COVID-19

Разработчики приложений подали жалобы на Google и Apple из-за отказа размещать в своих виртуальных магазинах приложения, связанные с коронавирусной тематикой. Поводом стал запрет со стороны технологических гигантов на игру, которая призвана поощрять соблюдение мер предосторожности в условиях COVID-19. Об этом сообщает Reuters. По его данным, готовятся иски в суды.

Претензии предъявляются по всему миру – от США до Европы. Последняя из них была подана в Еврокомиссию немецким разработчиком Флорианом Мюллером – лоббистом и блоггером, который ранее получил успешный опыт оспаривания европейского законодательства. Аналогичные заявления он подал в Минюст США, а также органы надзора за антимонопольным законодательством в Германии, Нидерландах, Великобритании и Австралии. В планах – подача такого документа и в Индии.

Он убежден, что правила, установленные двумя американскими монополистами, сдерживают инновации в нарушение правил ЕС. По его словам, обе компании в ноябре отказались от его игры под названием Corona Control Game. Согласно правилам Google и Apple, приложения, ориентированные на COVID-тематику, должны быть одобрены правительством во избежание распространения некорректных и ложных рекомендаций по охране здоровья.

Ровно эту позицию подтвердили представители Google в беседе с Reuters. В свою очередь компания Apple не предложила комментариев на этот счет, однако сослалась на нормативы, выпущенные в марте прошлого года. В них сказано, что в App Store не попадет ни одно развлекательное или игровое приложение, где фигурирует тема COVID-19.

Мюллер в своей жалобе не согласен с такой трактовкой ситуации. "Заявленная цель, связанная с обеспечением достоверности информации о здоровье и безопасности, не соответствует более общим правилам, основанным на авторском праве", – говорится в претензии. Ее автор уверен, что технологические монополисты лишают мелких разработчиков возможностей для выхода на рынок.

Примечательно, что после того, как игра была отредактирована и переименована в Viral Days, корпорации Google и Apple одобрили ее, поскольку формально из приложения был устранен акцент на коронавирусе, пояснил Мюллер.