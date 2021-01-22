В Петербурге бывшего муниципального депутата арестовали на 10 суток

В Санкт-Петербурге суд арестовал на 10 суток активистку и бывшего муниципального депутата Светлану Уткину. Её признали виновной в повторном нарушении порядка проведения публичной акции. Об этом сообщило движение "Открытая Россия".

19 января у станции метро "Гостиный двор" полиция задержала главу движения "Красивый Петербург" Красимира Врански и нескольких его сторонников, которые вышли на акцию против застройки города. В числе задержанных была Уткина. Она простояла в пикете не больше пяти минут.

Уткину отвезли в отдел полиции, где держали около суток. Она объявила сухую голодовку, так как ей не выдавали постельного белья и не кормили.