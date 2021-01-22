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Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана

Аятолла Али Хаменеи

Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Это произошло через несколько часов после того, как он опубликовал изображение, которое было расценено в качестве угрозы экс-президенту США Дональду Трампу.

На картинке был показан похожий на Трампа мужчина, играющий в гольф и оказавшийся в тени летательного аппарата, который навис над ним. По данным администрации соцсети, это сообщение было расценено как угроза другому человеку. По этой причине аккаунт пользователя @khamenei_site был заморожен.

Предполагается, что выпад аятоллы является реакцией на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате удара ВВС США в прошлом году. Инициатором и вдохновителем этой спецоперации был сам Трамп. Иранские власти неоднократно обещали отомстить американским властям.

Ранее Twitter заморозил аккаунт самого Трампа за сообщения, которые были охарактеризованы как подстрекательство к насилию и подрыв демократических институций. Это произошло после штурма Капитолия, последовавшего за митингом, на котором Трамп призвал своих сторонников "драться как в аду" и идти в сторону здания Конгресса.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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