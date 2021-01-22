Гран-при "Золотого орла" получил фильм "Блокадный дневник" 

Главную награду российской кинопремии "Золотой орёл" получил фильм режиссёра Андрея Зайцева "Блокадный дневник". Церемония вручения прошла на Мосфильме.

В основу сценария фильма Зайцева легла "Блокадная книга" Даниила Гранина и Алеся Адамовича.

В номинации вместе с кинокартиной-победителем были представлены фильм "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского, "Лёд 2" Жоры Крыжовникова, "Союз Спасения" Андрея Кравчука и "Стрельцов" Ильи Учителя.

"Золотого орла" за лучшую режиссуру получил Кончаловский. Премии за лучшую женскую роль удостоена Ольга Озоллапиня. Она сыграла главную роль в "Блокадном дневнике". Награду за лучшую мужскую роль получил Юрий Борисов за главную роль старшего сержанта в фильме "Калашников" режиссёра Константина Буслова.

Премия "Золотой орёл" учреждена в 2002 году "Национальной Академией кинематографических искусств и наук России". Отбор по номинациям ведёт экспертный совет.