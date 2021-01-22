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Гран-при "Золотого орла" получил фильм "Блокадный дневник" 

Режиссёр Андрей Зайцев на церемонии вручения премии "Золотой орёл", Москва, 22 января 2021 года

Главную награду российской кинопремии "Золотой орёл" получил фильм режиссёра Андрея Зайцева "Блокадный дневник". Церемония вручения прошла на Мосфильме.

В основу сценария фильма Зайцева легла "Блокадная книга" Даниила Гранина и Алеся Адамовича.

В номинации вместе с кинокартиной-победителем были представлены фильм "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского, "Лёд 2" Жоры Крыжовникова, "Союз Спасения" Андрея Кравчука и "Стрельцов" Ильи Учителя.

"Золотого орла" за лучшую режиссуру получил Кончаловский. Премии за лучшую женскую роль удостоена Ольга Озоллапиня. Она сыграла главную роль в "Блокадном дневнике". Награду за лучшую мужскую роль получил Юрий Борисов за главную роль старшего сержанта в фильме "Калашников" режиссёра Константина Буслова.

Премия "Золотой орёл" учреждена в 2002 году "Национальной Академией кинематографических искусств и наук России". Отбор по номинациям ведёт экспертный совет.

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