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Общество

live Вышли за Алексея Навального. Акции протеста в России и мире

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В Новосибирске задерживают протестующих, сообщает корреспондент Сибирь.Реалии.

По его словам, полиция оттесняет демонстрантов с площади. По данным "Тайги.инфо", там остается около полутора тысячи человек. Согласно информации "ОВД-Инфо", задержаны 33 человека.

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В Барнауле тоже идет протестная акция – в этот момент в виде шествия.

Сейчас сотрудники полиции развернули его в сторону площади Советов. В колонне много несовершеннолетних, которые скандируют лозунги против Путина, а также "Мы здесь власть", "Долой царя", "Свободу политзаключенным" и другие. В акции участвуют несколько сотен человек.

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Посмотрите, сколько людей собралось в Иркутске

А так в Улан-Удэ

Это Томск

В Кемерове около 500 протестующих дошли до здания мэрии.

Очень много полиции оцепило площадь в район облправительства, которое стоит рядом, сообщает Тайга.инфо. Вокруг очень много полиции. Через динамики идет предупреждение о незаконности проходящей акции.

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