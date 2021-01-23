В Барнауле тоже идет протестная акция – в этот момент в виде шествия.

Сейчас сотрудники полиции развернули его в сторону площади Советов. В колонне много несовершеннолетних, которые скандируют лозунги против Путина, а также "Мы здесь власть", "Долой царя", "Свободу политзаключенным" и другие. В акции участвуют несколько сотен человек.

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