Больше ста адвокатов подписали обращение к главе российского МВД Владимиру Колокольцеву с требованием освободить их коллегу из правозащитного проекта "Апология протеста" Мансура Гильманова. Он был избит в отделении полиции в Москве 21 января, а потом арестован на пять суток.

Гильманов был задержан на входе в отдел полиции по Даниловскому району на юге Москвы. Он прибыл туда как адвокат задержанного юриста Фонда борьбы с коррупцией Владлена Лося. На входе в отделение он, по его утверждению, получил удар от сотрудника полиции, находившегося на КПП и был повален на землю.

Адвокат был задержан, а на следующий день приговорён судом к пяти суткам ареста за сопротивление законным требованиям полиции. Полицейские утверждают, что Гильманов пробежал через КПП, несмотря на требования остановиться.

Авторы обращения к Колокольцеву считают, что произошедшее является нарушением прав человека на получение квалифицированной юридической помощи. В тексте отмечается, что адвокаты регулярно сталкиваются с недопуском к подзащитным, но случай с Гильмановым они считают "вопиющим". Кроме освобождения подписавшиеся требуют снятия с коллеги обвинений и привлечения применивших к нему силу и незаконно задержавших его полицейских к ответственности.