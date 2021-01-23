Российские авиакомпании запросили 53 миллиарда рублей поддержки у государства

Российские авиакомпании запросили у государства субсидии в размере 53 миллиардов рублей на компенсацию расходов в первом полугодии 2021 года. Письмо Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта в министерство транспорта есть в распоряжении редакции газеты "Ведомости".

В тексте отмечается, что в первом полугодии положение перевозчиков продолжит ухудшаться из-за снижения спроса, низкой платёжеспособности населения и нестабильности курса рубля. При этом авиакомпании должны будут заплатить налоги и арендную плату за время, на которое им была предоставлена отсрочка из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Согласно предварительным данным Росавиации, из-за пандемии в 2020 году российские авиакомпании снизили перевозки на 46 процентов по сравнению с предыдущим годом, обслужив 69,17 миллиона человек. Международная ассоциация воздушного транспорта считает, что докризисный объём перевозок в мире вернётся не раньше 2024 года. Ассоциация эксплуатантов считает, что за 2020 год авиакомпании получат 200 миллиардов рублей операционных убытков. Правительство выделило им около 21 миллиарда рублей субсидий.

В октябре авиакомпании уже просили у государства 50 миллиардов рублей. Тогда им было отказано. В том же месяце государственный перевозчик "Аэрофлот" получил от государства 80 миллиардов рублей через выкуп его новых акций.