Во Владивостоке заведены уголовные дела против участников протестов

В Приморском крае следственное управление возбудило два уголовных дела о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Как сообщила пресс-служба управления, во время пресечения несанкционированной демонстрации во Владивостоке установлено два факта применения насилия "в отношении представителей власти".

В рамках первого дела – о применении силы к сотруднику ОМОНа – задержан 28-летний житель Владивостока за то, что он якобы схватил рукой за шею командира взвода ОМОН и нанес ему не менее двух ударов руками по голове и телу.

Во втором эпизоде пострадавшим оказался старший инспектор МВД. Предполагаемому нападавшему инкриминируется нанесение полицейскому не менее двух ударов руками – по голове и телу.

О состоянии здоровья пострадавших полицейских не сообщается.

На улицы Владивостока вышли около двух тысяч протестующих в поддержку Алексея Навального. Как сообщает "Новая газета", акция завершилась жестким разгоном. Часть задержанных (по оценкам "Новой газеты", их было не менее 50) были доставлены в отделения полиции на остров Русский.