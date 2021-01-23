В Курске майор полиции выступил в поддержку Навального и его семьи

В Курске уволен из системы МВД майор полиции Руслан Агибалов, записавший видео в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональное управление МВД.

На видео, записанное Агибаловым, обратило внимание издание Baza. «Я, майор курской полиции Агибалов Руслан Евгеньевич, хочу обратиться со словами поддержки в адрес Навального Алексея Анатольевича и его семьи. Полицейский попросил не считать своё выступление призывом к участию в митинге.

Больше всего Руслан Агибалов опасается за то, в какой стране вырастут его дети, которые, за несогласие с действующей властью и высказывание своего недовольства они могут быть лишены свободы или жизни.

"Также я боюсь, что, когда мои дети вырастут, они зададут мне вопрос: "Папа, а что ты сделал для того, чтобы мы жили в свободной процветающей стране". И мне нечего будет им ответить".

Майор Руслан Агибалов попросил руководство полиции отнестись к его поступку "с пониманием".

Как заявили в МВД по Курской области, Агибалов «уволен по отрицательным основаниям за поступок, порочащий сотрудника органов внутренних дел". Об этом написало издание "Открытые медиа".