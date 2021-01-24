Задержаны активистки Pussy Riot Мария Алёхина и Люся Штейн

В Москве задержаны участницы группы Pussy Riot Мария Алёхина, Люся Штейн и Виктория Нарахса. Об этом сообщла ещё одна участница феминистской панк-группы Мария Толоконникова. Задержанных обвиняют в административных правонарушениях.

Ранее Штейн сообщала, что у квартиры, где они находились с Алёхиной, с 22 января дежурили полицейские - по-видимому, чтобы задержать их перед несогласованной акцией протеста, которая прошла в Москве 23 января.

Агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщило в воскресенье, что Алёхину и Штейн могут также обвинить в наезде на полицейского. Утверждается, что вечером 23 января "автомобиль, в котором находились Алехина и Штейн, задел бампером сержанта 2-го спецполка столичного главка МВД и наехал ему на ногу". Адвокат участниц Pussy Riot Дмитрий Захватов сообщил "Дождю", что Алехиной и Штейн не предъявляли претензий по поводу "наезда на полицейского", и что они не были 23 января за рулем автомобиля.

Pussy Riot получила всемирную известность после того, как в 2012 году три её участницы были привлечены к уголовной ответственности за хулиганство после так называемого панк-молебна в храме Христа Спасителя. Алёхина и Толоконникова тогда были осуждены к 2 годам реального срока.