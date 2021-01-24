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SpaceX запустила "Фалькон-9" с самой большой полезной нагрузкой в истории

Тяжёлая ракета-носитель "Фалькон-9" на стартовом комплексе 39A космического центра имени Кеннеди на Флориде, 15 ноября 2020 (архив)

Илон Маск вновь поставил космический рекорд

Компания SpaceХ осуществила успешный запуск 143 небольших спутников - одной ракетой-носителем. Запуск осуществлён с космодрома на Флориде.

В воскресенье. в 8:30 по времени Восточного побережья США компания SpaceX привела в стартовую готовность тяжёлую ракету-носитель "Фалькон-9" для запуска "Транпортер-1". Это вторая попытка осуществить запуск. Первая была сделана в суботу, но за несколько минут до запуска старт был отменён.

Миссия "Транспортер-1" примечательна тем, что впервые запуск 143 космических аппаратов произведён с помощью одной ракеты-носителя. Также впервые применена сложная схема вывода спутников на орбиту с разными интервалами по времени. Начало размещения спутников на околоземной орбите предусмотрено через 90 минут после старта "Фалькон-9".

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