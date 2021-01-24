Избитая Маргарита Юдина "готовится к выписке" из больницы

В Петербурге врачи института скорой помощи имени Джанелидзе готовят к выписке 54-летнюю Маргариту Юдину, травмированную в субботу при нападении на неё полицейского спецназа. Об скорой выписке сообщил корреспонденту РБК директор института Вадим Мануковский.

Инцидент произошёл на Невском проспекте. Юдина приблизилась к полицейским, когда двое из них вели под руки задержанного участника протестной акции. Очевидно, женщина, хотела что-то спросить у правоохранителей, но один из них, не останавливаясь, с размаху ударил Юдину ногой. Видеосъёмка запечатлела её падение на спину. Позднее сообщалось, что она ударилась о мостовую затылком и получила сотрясение мозгла. Достоверных сообщений о её состоянии здоровья, не было. Поступала информация о том, что она находится либо "в тяжёлом состоянии", либо чувствует себя хорошо.



В пресс-службе петербургского комитата по охране здоровья сообщили, что Юдина находится в удовлетворительном состоянии. Издание Baza написало, что её перевели из реанимации в кардиохирургическое отделение. Общение с пациенткой было разрешено лишь журналистам одного из федеральных каналов, сообщает сайт "Север.Реалии".

Издание Mash опубликовало запись, на которой человек, представившийся полковником МВД Сергеем Музыко, якобы извиняется перед пострадавшей Юдиной. Пострадавшая отвечает, что у неё нет претензий к сотрудникам полиции.