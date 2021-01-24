Глава МИД Франции Ле Дриан назвал "нетерпимыми" аресты в России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал "очень тревожным" движение России в сторону авторитаризма. Он дал интервью французской радиостанции France Inter, которое вышло в эфир 24 января, на следующий день после массовых протестных акций в России в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального.

"Считаю, что подрыв верховенства права этими массовыми и превентивными арестами является запредельным", - подчеркнул Ле Дриан. Министр заявил журналистам, что его впечатлил размах (он сказал "успех") демонстраций в России".

Глава МИД Франции отметил также, что ситуация противостояния между Навальным и властью возникла уже давно. Ле Дриан вновь призвал российские власти к открытому прояснению всех обстоятельств вокруг так называемого "дела Навального".