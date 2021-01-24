В Нидерландах по запросу Австралии задержан наркобарон Цзэ Ци Лоп

Полиция Нидерландов арестовала лидера одного из крупнейших азиатских наркосиндикатов. Как стало известно в воскресенье, уроженец Канады китайского происхождения Цзэ Ци Лоп был задержан в пятницу по запросу австралийской полиции. Он занесён в список наиболее опасных международных наркоторговцев. Его сравнивают с мексиканским наркобароном Хоакином Гусманом по прозвищу "Эль-Чапо".

Международное расследование в отношении Цзэ Ци Лопа возглавляет австралийская полиция. Следователи пришли к выводу, что его организация занимает главенствующие позиции в наркоторговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Среднегодовой объём этой торговли достигает 70 миллиардов долларов, сообщил представитель полиции Нидерландов агентству "Рейтер".

Суд в Нидерландах, как ожидается, примет решение об эстрадиции задержанного наркобарона. Федеральная полиция Австралии считает Цзэ руководителем синдиката "Самгор", сообщает "Голос Америки".

Австралийская полиция вела розыск Цзэ Ци Лопа в течение десяти лет, задержание подозреваемого стало крупным событием для австралийских следователей, отмечает France-24.