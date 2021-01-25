В Хабаровске главу штаба Навального оштрафовали и снова задержали

Суд в Хабаровске оштрафовал на 150 тысяч рублей координатора местного штаба Навального Алексея Ворсина за участие в акции в поддержку оппозиционного политика. После окончания заседания полицейские снова задержали активиста и доставили его в отдел. Об этом корреспонденту Сибирь.Реалии рассказал адвокат Виталий Тыхта.

Ворсина оштрафовали на крупную сумму по статье о неоднократном нарушении правил проведения массового мероприятия, пояснил адвокат. Это связано с акцией 23 января в поддержку Алексея Навального. Его задержали 23 января до начала акции и оставили на ночь в отделе полиции.

После заседания Ворсина доставили в отдел полиции, ему хотят вменить статью о неповиновении законным требованиям сотрудникам государственной службы. По словам адвоката, предположительно, это связано с тем, что он увёз журналиста, которого хотели задержать. Ворсин был за рулём автомобиля.

Акции в поддержку Алексея Навального 23 января прошли в более чем 20 городах Сибири и Дальнего Востока. Задержаны сотни жителей, в Хабаровске задержали 65 человек.