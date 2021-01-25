РУСАДА не будет оспаривать санкции CAS в отношении российского спорта

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который поддержал санкции в отношении российского спорта по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает ТАСС.

В декабре 2020 года CAS лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу по делу о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов. Суд также поддержал решение WADA отстранить Россию от крупных международных соревнований, но сократил срок наказания с четырёх до двух лет (до 16 декабря 2022 года). "Ставя во главу угла интересы российских спортсменов и российского спорта в целом, а также исходя из необходимости достижения правовой определенности, РУСАДА приняло решение не оспаривать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии," - говорится в заявлении агентства.