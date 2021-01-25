РУСАДА не будет оспаривать санкции CAS в отношении российского спорта

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который поддержал санкции в отношении российского спорта по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает ТАСС.
В декабре 2020 года CAS лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу по делу о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов. Суд также поддержал решение WADA отстранить Россию от крупных международных соревнований, но сократил срок наказания с четырёх до двух лет (до 16 декабря 2022 года). "Ставя во главу угла интересы российских спортсменов и российского спорта в целом, а также исходя из необходимости достижения правовой определенности, РУСАДА приняло решение не оспаривать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии," - говорится в заявлении агентства.
- 9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира. При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом.
- Решение было принято единогласно. Его причиной стали масштабные допинговые нарушения в российском спорте, включая попытки внести изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории.
- Допинговый скандал в российском спорте продолжается уже несколько лет. Российские власти отрицают, что допинговая программа существовала на государственном уровне.