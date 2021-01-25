Сенатор США осудил McKinsey из-за письма о протестах в России

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио направил открытое письмо в адрес управляющего директора международной консалтинговой компании McKinsey Кевина Снидера, в котором подверг резкой критике позицию руководства российского подразделения компании перед массовыми протестами в Москве и других городах России 23 января.

В письме своим сотрудникам, отправленном перед несогласованной акцией, руководство McKinsey в России предостерегло их от не только от участия в акциях протеста, но и от выражения каких-либо политических пристрастий как публично, так и в частном порядке, включая записи и комментарии в соцсетях. "Эта линия поведения обязательна", – говорилось в письме, подписанном управляющим директором Виталием Клинцовым.

После критики в соцсетях руководство российского офиса McKinsey выступило с уточнением, признав, что в первоначальном письме политика компании была отражена неправильно. "McKinsey поддерживает права своих сотрудников на участие на законных основаниях и в личном качестве в гражданской и политической деятельности во всех странах, где мы работаем", – говорится в уточнении.

Сенатора Рубио – одного из последовательных критиков президента России Владимира Путина – такие разъяснения, однако, не удовлетворили. В своём письме он отметил, что имеет право требовать отчёта от руководства McKinsey, поскольку корпорация является партнёром американского правительства. "Этот эпизод поднимает серьёзные вопросы о ключевых ценностях и корпоративной культуре McKinsey, – пишет Рубио, утверждая: – Не секрет, что McKinsey поддерживает тесные деловые отношения с российскими правительственными ведомствами и компаниями, связанными с Кремлём. Как следует из первоначальных инструкций, данных в письме, компания действует как не более чем инструмент авторитарных репрессий". Сенатор напоминает и о возникших ранее претензиях к компании в связи с её работой в Китае. Он также задаёт вопрос о том, консультировалась ли компания с российскими чиновниками до и после отправки своего письма.

"Российский народ заслуживает лучшего. Русские выходят на улицы, чтобы протестовать против коррумированного режима во главе с преступным деспотом Владимиром Путиным, который делает всё, что в его власти, чтобы заставить замолчать несогласных, включая использование отравлений и убийств" - пишет сенатор.

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