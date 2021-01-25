Главы МИД стран ЕС обсуждают реакцию на арест Навального

Главы МИД стран Евросоюза проводят в Брюсселе первое в 2021 году совещание. Один из главных пунктов повестки дня – обсуждение ситуации в России в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального и массовыми акциями протеста. Некоторые страны предлагают ввести против России новые санкции в связи с подавлением политической оппозиции и нарушениями прав человека.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель перед началом встречи сказал, что "волна задержаний" участников акций протеста, как и заключение под стражу Навального, "вызывает большую обеспокоенность". Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал, что "скатывание России к авторитаризму" вызывает опасения, а также призвал прояснить обстоятельства отравления Навального, которое он назвал попыткой убийства. К новым санкциям призвали главы МИД стран Балтии. О необходимости "ясного и решительного послания Кремлю" сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Министры не говорили о том, какие конкретные меры могут быть приняты, и может ли среди них быть, например, заморозка стороительства газопровода "Северный поток – 2", к чему ранее призвал Европарламент. Ряд германских представителей в последние дни говорили, что ситуация вокруг Навального на строительство газопровода не повлияет.

В понедельник МИД Германии распространил заявление, в котором вновь призвало освободить Навального, а также участников мирных акций протеста. По словам главы германского МИД Хайко Мааса, право на выражение своего мнения гарантирует сама российская конституция.

На повестке дня совещания – не только Россия, но и отношения с новой администрацией США, вакцинация против COVID-19, проблемы климата, отношения с Великобританией и Японией.

По последним данным, в России на акциях в поддержку Навального 23 января были задержаны более 3700 человек. Не согласованные с властями акции прошли в более чем 100 городах. Общее число их участников превысило 100 тысяч, а по оценкам штабов Навального, могло достигнуть 300 тысяч.