На Ставрополье возбудили дело на станцевавшего лезгинку у Вечного огня

Управление Следственного комитета по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело об осквернении мест захоронения из-за видео, на котором подросток танцует лезгинку возле Вечного огня. Об этом сообщается на сайте ведомства.

16 января в селе Донском молодой человек, прогуливаясь по парку, станцевал у Вечного огня на мемориале "Вечная слава" памяти воинов, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, а затем выложил видеоролик в соцсети.

Видео опубликовал ютуб-канал "Просто посмотри". Первоисточник ролика не уточняется.

22 января следователи начали проверку. В тот же день подросток записал обращение, в котором извинился за свой поступок, сообщает "Интерфакс".