На краснодарца завели уголовное дело за то, что он снял штаны на митинге

В Краснодаре полиция завела уголовное дело на местного жителя Владимира Егорова, который во время акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального залез на памятник казаку и снял с себя штаны. Об этом сообщает глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в своём телеграм-канале.

Дело заведено по статье о хулиганстве по мотиву ненависти. Во время акции Егоров забрался на памятник кубанскому казачеству, обнажил ягодицы, повернулся к административному зданию и хлопнул себя по ним. В полиции посчитали, что тем самым местный житель грубо нарушил общественный порядок. Ранее Егорова арестовали по административной статье о нарушении закона о митингах.

На акцию в поддержку Навального в Краснодаре вышло более трёх тысяч человек. 28 участников митинга были задержаны.

Во Владимире в понедельник Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении участника митинга в поддержку Навального во Владимире. Ведомство утверждает, что 38-летний местный житель распылил газовый баллончик в лицо полицейскому. Дело заведено по статье о применение насилия в отношении представителя власти.

В Липецке следователи завели уголовное дело о применение насилия к представителю власти в отношении участника акции в поддержку Навального. Сотрудники ведомства подозревают 25-летнего местного жителя в том, что он распылил газовый баллончик в лицо полицейским.

23 января в акциях протеста в защиту арестованного оппозиционного политика Алексея Навального приняли участие по всей стране более 100 тысяч человек. В штабах Навального заявляют о 250 тысячах участников. Около 3,5 тысяч были задержаны – это рекордный показатель во всей российской новейшей истории.