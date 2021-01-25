Жители Севастополя впервые вышли в поддержку Навального: 9 арестованных

В Севастополе, на территории аннексированного Россией Крыма, девять человек арестованы за выражение поддержки Алексею Навальному 23 января они участвовали а акции "Свободу Навальному". Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на несколько севастопольских и украинских изданий.

Все арестованные - моложе двадцати пяти лет. За участие в несанкционированной акции, которая прошла в центре города на площади Нахимова, они получили от суток до семи суток ареста. Ещё одного задержанного приговорили к двадцати часам обязательных работ.

Общее количество участников севастопольской акции в поддержу Навального не превышало нескольких десятков человек. Обращает на себя внимание, что это первый подобный митинг в истории города.



В Симферополе около 200 человек протестовали против ареста российского оппозиционера. Акция также закончилась задержаниями, о числе доставленных в местные отделы полиции не сообщается.

Ранее глава российской администрации аннексированного Крыма Сергей Аксёнов пообещал "жёсткую реакцию" на акции в поддержку Навального.