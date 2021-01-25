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Жители Севастополя впервые вышли в поддержку Навального: 9 арестованных

Акция в поддержку Алексея Навального в Симферополе, 23 января 2021 года 

В Севастополе, на территории аннексированного Россией Крыма, девять человек арестованы за выражение поддержки Алексею Навальному 23 января они участвовали а акции "Свободу Навальному". Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на несколько севастопольских и украинских изданий.

Все арестованные - моложе двадцати пяти лет. За участие в несанкционированной акции, которая прошла в центре города на площади Нахимова, они получили от суток до семи суток ареста. Ещё одного задержанного приговорили к двадцати часам обязательных работ.

Общее количество участников севастопольской акции в поддержу Навального не превышало нескольких десятков человек. Обращает на себя внимание, что это первый подобный митинг в истории города.


В Симферополе около 200 человек протестовали против ареста российского оппозиционера. Акция также закончилась задержаниями, о числе доставленных в местные отделы полиции не сообщается.

Ранее глава российской администрации аннексированного Крыма Сергей Аксёнов пообещал "жёсткую реакцию" на акции в поддержку Навального.

  • В субботу, 23 января, в десятках городах России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, заключённого в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Власти отказались их согласовывать. Несмотря на это, по оценке штаба Навального, на улицы и площади российских городов вышли около 250 тысяч человек. В Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке во время акций произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Всего были задержаны свыше трёх с половиной тысяч участников акций, из них почти полторы тысячи - в Москве.
  • Следственный комитет России возбудил более двадцати уголовных дел против участников субботних акций протеста. Их обвиняют в применении насилия к полицейским, призывах к массовым беспорядкам, хулиганстве, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, перекрытии дорог, а также в нарушении санитарных правил.
  • Штаб Навального анонсировал новые акции протеста по всей России на воскресенье, 31 января.

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