"Навальный подбросил". В сети обсуждают ответ Путина о дворце

Субботние акции протеста дали себя знать или же другие причины, но Владимир Путин прокомментировал фильм-расследование о дворце под Геленджиком.

Реплика Путина стала ответом на вопрос студента Уфимского нефтяного университета:

Смотрите, я не смотрел этого фильма, просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Сразу хочу ответить на Ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит, и никогда не принадлежало. Никогда. Это первое.[...]

Так вот, даже люди, которые еще и имущества не имеют, хоть как-то свои отношения фиксируют на бумаге. А в современном мире, когда речь идет об объектах, которые стоят миллионы, а, может быть, миллиарды, всегда где-то хоть как-то на протяжении длительного времени, а эта, кстати говоря, информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет так или иначе. Сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами «промыть» мозги наших граждан, и запустили это в интернет, фильмы какие-то, видеопрограммы. Так вот, хоть на протяжении 10 лет что-то должно было бы остаться: оформление каких-то земельных участков, какие-то финансовые проводки, хотя бы какие-то оформления у нотариуса, там тоже след должен остаться, в нотариальных книгах, в электронном виде.

Вместо всего этого что? Разместили мою фотографию или мое плавание стилем баттерфляй (я так корявенько, но иногда люблю так поплавать) в каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. В таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: «Скучно, девочки». Хоть чего-нибудь придумали бы еще.[...]

Из всего, что я там видел, я заинтересовался только одним, но не бизнесом, не как бизнесом, а как видом деятельности – это виноделием. Очень хороший вид деятельности, мне кажется, благородный. Там один из моих хороших знакомых со своим партнером, партнер из жизни ушел, его доля, как мне известно, досталась его сыну по наследству, они занимаются небольшим предприятием.

Кстати говоря, я от темы отойду, у нас вообще виноделие развивается неплохо, тоже вид деятельности хороший, может, в сельхозвузах меня в этом смысле поддержат. Мы закон приняли недавно очень хороший по этому поводу. В этой связи не как бизнесом, а как видом деятельности я бы, наверное, когда-нибудь этим позанимался. У меня есть советник Борис Титов, который является владельцем «Абрау Дюрсо», крупная наша компания с хорошим бэкграундом, еще князю Голицыну, по-моему, это все принадлежало. Он у меня сейчас советник. Когда я работу закончу, может, пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права. Сейчас, повторяю, мы закон приняли, я в этом кое-что начинаю понимать.

Журналисты RT в восторге от ответа.

Маргарита Симоньян:

То, как Начальник, отвечая на вопрос о дворце в Геленджике, вроде бы между прочим сказал, что пойдет работать советником к Титову, которому принадлежит именно 'Абрау-Дюрсо' - это троллинг неистового уровня, конечно:)))

Путин-то точно знает, где находится Абрау-Дюрсо. Это вы сейчас гуглить побежите.

Я бы, конечно, предпочла, чтобы Начальник пришел работать к нам. Консультантом по иезуитски прекрасным ответам на остохреневшие вопросы.

Мария Баронова:

Очень хороший ответ у Путина. Тот кто настоял отвечать и сделал всё — большой молодец и государственник. (Понятия не имею, кто сделал)

Понятно, что люди желают уже большего. И желают соблюдения закона всеми, а не только оппозиционерами или обычными людьми. И именно это желание и будет расти. Так что и ответов будут желать больших.

Но даже так — уже лучше, чем ничего. И видно, что есть понимание реальности и желание сделать лучше для общества.

Но другие комментаторы, прямо скажем, чуть меньше.

Андрей Лошак:

Жаль, что Путин отказался от дворца. Исчезла моя последняя надежда на то, что он на следующих выборах отправится на заслуженный отдых. Теперь он из Кремля добровольно не уйдет никогда; не возвращаться же ему в его единственную задекларированную жилплощадь - 77-метровую трешку на 2-й линии Васильевского острова

Фёдор Крашенинников:

Скучно дедушке, ну надо же. А судя по просмотрам, всем остальным совсем и не скучно

Алексей Ковалёв:

То есть этот дворец всё-таки есть, да? А то Песков утверждает, что никакого дворца вообще не существует. Кому верить?

Дмитрий Колезев:

Дословно Владимир Путин сказал про расследовании о дворце: «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало».

Но ведь Навальный и не утверждает, что Путину или его близким родственникам что-то там формально принадлежит. Если я верно помню, единственный родственник Путина, который там фигурирует, — Михаил Шеломов, двоюродный племянник, это не близкий родственник. Но и даже в отношении него речь не о собственности, а просто об аффилированности.

Олег Пшеничный:

Путин, наконец, сказал правду! Причём, уже общеизвестную. Причём в фильме это два часа терпеливо объяснял сам Навальный: дворец юридически Путину не принадлежит.

Ну и чего?

Любовь Соболь:

Ну вот чего вы наделали! Путин так хотел проигнорировать этот вопрос, но теперь пришлось оправдываться публично. Правда, по классике: «Чушь, муть и компот». Но не смог игнорировать то, что вся страна обсуждает.

Никто и не говорил, что дворец записан лично на президента. А чего про друзей не сказал? А кому тогда принадлежит? Ну, в общем, как всегда: держит всю страну за идиотов.

Михаил Ходорковский:

Я словам Путина верю! Ему вообще принадлежит только автоприцеп «Скиф». А вы?

Антон Орехъ:

Из ответа Путина про Дворец мы узнали что:

Что он сделал явно упор на то, что Дворец не принадлежит ему ЛИЧНО. Хотя Навальный два часа объяснял именно это. Формально – нет, фактически – да. То есть Путин ответил как ему удобно, а не на тот вопрос, который всех интересует

Раньше Песков цитировал Путина, а сейчас Путин – Пескова. Баттерфляй, Енисей. Какая-то максимальная дремучесть в расчете на тех, у кого тоже нет интернета, как и у Путина, а заодно нет и чувства юмора

Путин любит виноделие. Из фильма мы это, правда, и так уже поняли. Но теперь он сам подтвердил это, отвечая с душой и со вкусом.

Путин после того, как уйдет в отставку, будет работать юристом на Бориса Титова в «Абрау-Дюрсо». Нет, чувство юмора, у Путина все-таки есть

Станислав Шкель:

Нет, ну совсем не убедил меня ответ Владимира Владимировича про дворец в Геленджике. А ведь была возможность снова поднять президентский рейтинг до заоблачных высот. Я вот ожидал, что Путин не просто скажет, что это не его добро, но вытащит «истинного» владельца этого безобразия в виде какого-нибудь Усманова или там Абрамовича, и прямо в прямом эфире отмутузит его рожу золотым ёршиком. А потом собственноручно сожжёт напрямую из огнемёта. Вот тогда были бы эффект и зрелище! А так, нет, не верю!

Ольга Галицкая:

Путин, наконец-то, отреагировал на фильм, у которого уже 86 млн просмотров. Не смотрел, говорит, некогда было, но скажу: «Ни у меня, ни у моих близких нет такого дворца!».

Не, ну мы поняли, конечно.

Дмитрий «никогда не врет» Песков все объяснил.

Только некоторые вопросы остались. А кому тогда принадлежит исполинское сооружение с дорогущей обстановкой, аквадискотекой, кальяном, золотыми ёршиками для унитазов и прочим трэшем? Что за маркиз Карабас владеет гигантским поместьем, парками, цветущими виноградниками и доходными винодельнями? Кто захватил территорию размером в несколько княжеств Монако, которую почему-то охраняют ФСО и ФСБ? Неужели в Кремле никого не интересует, как, почему и откуда завелось это государство в государстве?

Валерий Печейкин:

В связи с тем, что ни Путин, ни российские бизнесмены, ни западные, ни даже ИГИЛ (организация запрещена в РФ) не взяли на себя ответственность за этот дворец...

так вот...

я вынужден признать этот дворец своим.

Дворец мой.

Когда скоплю деньги на билет, то обязательно его посещу. Хоть посмотрю, как там и что. А пока продолжу наблюдение за ремонтом в своем подъезде. Сегодня его покрасили в бледный бриллиантин. Я хотел, чтобы его покрасили в бледно-желто-карамельный. Но меня даже не спросили. Боюсь представить, что они там сделают с моим дворцом. Если вы рядом, то попросите, пожалуйста, оставить обои под покраску — я, когда приеду в отпуск, то сам покрашу. Стены в тон кожи Тимоти Шаламе, а кальянную в цвет его губ.

И давайте без зависти. Я заработал. Спасибо.

Александра Гармажапова:

Странно, что Путин не продемонстрировал мальчику из Уфы свою двушку в Алтуфьево, в которой теснится с дочками.

Сергей Пархоменко:

А кто-нибудь понял, что такое "полистал видеоподборки, которые принесли"?

Что это означает? Как он себе это представляет?

Ему приносят бумажные распечатки скриншотов с отдельными кадрами из разных видео? С текстами?

Константин Эггерт:

Из ответа Путина про дворец следует: он действительно НИЧЕГО не знает про интернет и соцсети. Конструкция "ПОЛИСТАЛ ВИДЕОПОДБОРКИ (!), которые помощники ПРИНЕСЛИ (!)" сказала всё. Поэтому он считает, что можно ТАК отвечать на вопрос. Он просто не понимает, что другие люди живут в другом мире.

Екатерина Барабаш:

Оказывается, Путин не смотрел фильм про свой дворец - он "пролистал видеоподборки, которые подготовили помощники". В 21-м веке президент великой, вставшей с колен ядерной державы без стеснения даёт всем понять, что не пользуется интернетом. Пусть, мол, лучше думают, что я дебил, чем думают, что я смотрел фильм этого грёбаного берлинского пациента.

Максим Трудолюбов:

А фильм Путин посмотрел, хотя говорит, что не смотрел. В одном этом - слабость. Но вообще интересно, что в принципе ответил. Это значит, что в его окружении нервничают и там нашлись люди, которые показали ему кино (наверное там была такая проблема - экран в царском домашнем кинотеатре наверняка огромный, а фильм-то «плохой», поэтому, бедные, наверняка искали экран поменьше)), объяснили ситуацию и уговорили записать видео «не из бункера», а в какой-то скромной обстановке на поверхности земли. Из самого этого ролика, видно, о чем они волнуются

Иван Преображенский:

Комментарии эти совершенно неубедительны. Никакой деконструкции версии Навального, никаких доказательств того, что это не путинское никто не услышал. Да их и не прозвучало, причем сознательно. Они считают, что это сильная позиция.

Это тот случай, когда если бы хотели - доказали бы. Собрали бы выписки из реестров, поставили бы под софиты всех "владельцев" и те бы отрапортовали: наш дворец и сами в машинки играем и у шеста вертимся.

Но царю же вообще не положено оправдываться, как и бизнесом заниматься - нецарское дело.

Василий Гатов:

Сегодняшний ответ Путина на вопрос про дворец в Геленджике может (но не обязательно) оказаться той радикальной ошибкой авторитария, которая ведет к быстрой и необратимой коррозии лояльности. Психологически и Путин, и его медиа-клика проиграли, и даже не одно очко. Конечно, Кремль попробует компенсировать этот faux pas силовыми инструментами - арестами, придуманными уголовными делами, ручными судьями, но что-то ощутимо зашевелилось в структурах лояльности, и этот то ли скрип, то ли рвущиеся связи там, в Кремле, слышны намного лучше, чем нам тут, за тысячи миль.