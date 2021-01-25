Юрист ФБК Владлен Лось доставлен к границе Беларуси с мешком на голове

Юрист Фонда борьбы с коррупцией гражданин Беларуси Владлен Лось рассказал, что неизвестные люди в штатском 24 января задержали его и вывезли с мешком на голове и в наручниках на границу Беларуси. Видео опубликовано на ютьюб-канале "Штаб Навального" - на это обратил внимание телеканал "Дождь".

Владлен Лось был задержан 21 января в московской гостинице, где ночевал вынужденно из-за полицейских, поджидавших его у дома. При задержании ему вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января.

22 января Симоновский суд Москвы арестовал Лося на трое суток за неповиновение требованиям полиции.

После окончания срока ареста он вновь был задержан. Почти сутки о его местонахождении ничего не было известно.



В минувшее воскресенье, 24 января, он вновь был задержан людьми в штатском. В наручниках и с мешком на голове его поместили в машину и около 10 часов везли в сторону границы Беларуси. После полуночи — когда истекал срок, назначенный ему для отъезда из России, ему сообщили, что он нарушил этот срок и депортируется из России. Ему запрещено приезжать в Россию в течение следующих пяти лет.