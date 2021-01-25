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Джо Байден отменил запрет трангендерам служить в армии США

Джо Байден во время инаугурации 20 января 2021, Вашингтон, 20 января 2021

Президент США Джо Байден в понедельник отменил введенный его предшественником запрет на службу трансгендеров в вооруженных силах, сообщает "Голос Америки". В заявлении Белого дома говорится, что гендерная идентичность не должна быть препятствием для прохождения военной службы.

Позволить всем квалифицированным американцам служить своей стране – значит способствовать большей эффективности вооружённых сил, отмечается в пресс-релизе Белого дома.

В 2016 году президент Барак Обама разрешил трансгендерам служить в армии, не скрывая гендерную идентичность, а также получать медицинскую помощь для совершения трансгендерного перехода.

Президент Дональд Трамп приостановил прием трансгендеров в ряды вооруженных сил. Продолжить службу могли лишь те, кто уже находился в армии к моменту подписания президентского указа.

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