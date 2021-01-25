В Москве вынесено 30 решений об аресте участников акций протеста

Московские суды за два дня рассмотрели около 100 материалов о нарушениях, допущенных в ходе несанкционированных протестных акций 23 января. Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила о вынесении 30 решений о назначении административных арестов. Шесть человек подвергнуты аресту за неподчинение полиции, 24 человека - за нарушения правил организации или проведения общественных акций. Сроки арестов - от 7 до 15 суток, сообщил "Интерфакс". Были также назначены 64 административных штрафа в размере от 10 до 250 тысяч рублей.



По словам пресс-секретаря Мосгорсуда, по состоянию на 25 января в московские суды поступило 448 дел об административных правонарушениях.



Московское городское управление МВД 23 января насчитало 4 тысячи протестующих на улицах города. Задержаниям подверглись более 1 тысячи человек. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.



По данным других источников, в Москве 23 января протестовали от 15 до 20 тысяч человек.



