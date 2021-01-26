Статья импичмента Трампа представлена Сенату Конгресса США

В понедельник Палата представителей Конгресса США официально представила Сенату обвинительное заключение в отношении бывшего президента США Дональда, содержащее одну статью импичмента. Этот шаг нижней палаты Конгресса дает начало процессу суда над бывшим президентом в верхней палате Конгресса.

Обвинительное заключение содержит одну статью, в которой Дональд Трамп обвиняется в "подстрекательстве к мятежу". Так Палата представителей формально квалифицировала выступление президента Трампа на многотысячном митинге своих сторонников 6 января, после которого несколько сотен участников митинга ворвались в здание Конгресса в попытке прервать процесс утверждения Конгрессом результатов президентских выборов.

Процесс над бывшим президентом Дональдом Трампом в Сенате должен начаться 8 февраля. В случае признания виновным Дональд Трамп лишится разнообразных привилегий и льгот, предоставляемых бывшим президентам, и потеряет право выставлять свою кандидатуру на будущих президентских выборах. Однако пока лишь один сенатор-республиканец Митт Ромни высказался в поддержку импичмента Дональда Трампа. Для осуждения бывшего президента в Сенате потребуется две трети голосов членов верхней Палаты Конгресса, то есть за это должны проголосовать все сенаторы-демократы и 17 сенаторов-республиканцев, что, по словам экспертов, маловероятно.

Президент США Джо Байден заявил в понедельник о том, что он поддерживает предание бывшего президента суду Сената, несмотря на то, что этот процесс может возыметь негативные последствия для сотрудничества представителей Демократической и Республиканской в Сенате, который должен одобрить членов кабинета Джо Байдена и рассмотреть проекты важных законопроектов, предлагаемых новым президентом США. Тем не менее, заявил Джо Байден, "последствия будут худшими, если этого процесса не произойдет".