Суд арестовал Павла Крисевича на 14 суток за акцию с колючей проволокой

Суд в Москве арестовал на 14 суток активиста Павла Крисевича, который устроил акцию с колючей проволокой, признав его виновным по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Павел Крисевич был задержан во время акции на Старом Арбате в воскресенье днём. Он забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключённого и выкрикивал политические лозунги. "Эта акция – "Сфера души русского человека" – я сделал её, чтобы показать, что русские находятся в опасности, что они существуют в условиях авторитарного гнёта, что выглядят они как заключенная в сферу из колючей проволоки "душа". Та самая гоголевская "Душа", правда, ни мертвая, ни живая", – объяснял Крисевич.

В ноябре Крисевич организовал акцию в образе распятого Иисуса Христа у здания ФСБ в Москве в поддержку политзаключенных.

Тогда суд назначил ему 15 суток административного ареста, а позже его отчислили с экономического факультета Российского университета дружбы народов. В вузе посчитали, что поступки Крисевича "не соотносятся со званием студента".