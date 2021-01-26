Для арестованных после протестов не хватает мест в спецприёмниках

Задержанные 23 января в Москве на акции в поддержку Алексея Навального, рассказали, что их после решения суда об аресте весь день возили по разным отделам полиции и спецприёмникам. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По информации издания, автозак с почти двадцатью арестованными из Преображенского суда поехал во второй спецприёмник, но там людей не приняли и затем развезли по отделам полиции нескольких районов. О похожей ситуации рассказал телеграм-каналу "Протестный МГУ" студент Высшей школы экономики Дмитрий Посицельский, арестованный на 10 суток. После суда его привезли в ОВД "Кунцево", где он будет находиться до того, как освободится место в спецприемнике, потому что те переполнены. По словам Посицельского, его поместили в специальное помещение для задержанных лиц. Условия содержания там, как правило, хуже и строже, чем в спецприемниках, отмечает "ОВД-Инфо". Кроме того, Посицельский утверждает, что его допросили в качестве свидетеля по уголовному делу "о перекрытии дорог", но он отказался отвечать на вопросы, воспользовавшись 51-й статьей Конституции.

Ранее сообщалось о нехватке мест в московских ОВД из-за слишком большого числа задержанных.

Всего, по данным "ОВД-Инфо", в Москве во время несогласованной протестной акции 23 января были задержаны 1455 человек.

Московские суды за два дня рассмотрели около 100 материалов о нарушениях, допущенных в ходе несанкционированных протестных акций 23 января. Вынесены 30 решений о назначении административных арестов. Шесть человек подвергнуты аресту за неподчинение полиции, 24 человека – за нарушения правил организации или проведения общественных акций. Сроки арестов – от 7 до 15 суток, сообщил "Интерфакс". Были также назначены 64 административных штрафа в размере от 10 до 250 тысяч рублей.