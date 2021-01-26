Правозащитники пожаловались в Совет Европы на "репрессивные законы"

Российские правозащитники обратились в Совет Европы "в связи с новыми серьезными угрозами российскому гражданскому обществу и основным правам и свободам" в стране. Поводом для обращения стали принятие "целого пакета новых репрессивных законов" и подготовка ряда других. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа.
"Принятые в конце декабря законы и предложенные к принятию законопроекты в случае вступления их в силу приведут к существенному усилению тотального контроля над российским обществом со стороны государства и росту преследования за инакомыслие",— говорится в обращении.
В частности, речь идет о поправках в закон об иностранных агентах, расширяющих круг людей, которые могут быть признаны таковыми, в закон "О митингах", что существенно затрудняет возможность организации митингов, демонстраций, шествий и пикетов, о введении уголовного наказания за клевету (до пяти лет лишения свободы).
Подобные инициативы ограничивают конституционные права и свободы граждан и противоречат международно-правовым обязательствам России, считают российские правозащитники и призывают Совет Европы "незамедлительно отреагировать на эти новые серьезные угрозы правам человека, верховенству права и демократии в России".
Под обращением подписались директор Фонда "Общественный вердикт" Наталья Таубина, президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе, член совета правозащитного центра "Мемориал", член правления международного общества "Мемориал" Олег Орлов, председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, исполнительный директор Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева.
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