Байден: США обеспокоены поведением России и ситуацией с Навальным

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты готовы одновременно сотрудничать с Россией по вопросам, которые представляют интерес для обеих стран, и в то же время давать Москве понять, что Вашингтон крайне обеспокоен ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального или хакерскими атаками против американских организаций.
Байден впервые после своего вступления в должность президента лично высказался об американо-российских отношениях. Ранее пресса со ссылкой на его окружение писала, что новый президент выступает против новой "перезагрузки" в отношениях с Москвой, но будет стремиться сохранить существующие договорённости о контроле над вооружениями.
Говоря с журналистами в понедельник, Байден упомянул о договоре СНВ-3, действие которого истекает в феврале, и подтвердил, что США выступают за его продление. Он ответил на вопрос о том, не помешает ли заключение в России под стражу Алексея Навального переговорам о продлении договора.
При этом Байден подтвердил, что дал поручения разведывательным ведомствам США подготовить обновлённую информацию по таким вопросам, как отравление Навального, хакерские атаки и сообщения о предлагаемых Россией вознаграждениях за гибель солдат США в Афганистане. "Я без колебаний буду поднимать проблемные вопросы с Россией", – сказал Байден.
Предшественник Байдена на посту президента Дональд Трамп избегал прямой критики России и её президента Владимира Путина. При этом его администрация ввела против России ряд санкций, а также вышла, в частности, из договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности.
- Ранее в понедельник российские информагентства сообщили, что секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсуждал продление договора СНВ-3 в телефонном разговоре с новым советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном.
- В последние дни ряд представителей властей США выступали с призывами освободить Навального, а также осуждали применение силы против участников мирных протестов в России.
- Николай Патрушев, в свою очередь, во вторник высказал мнение, что Навальный, который после возвращения в Россию 17 января был помещён в СИЗО на 30 суток и которому грозит реальный срок по уголовному делу, "нужен Западу" для "дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых "майданов"". По словам Патрушева, Навальный "за свою противоправную деятельность должен нести ответственность в соответствии с законом". Интервью секретаря российского Совбеза публикуют "Аргументы и факты".
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